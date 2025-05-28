Великолучанин вошёл в десятку сильнейших бойцов ACA

17:39, 28 мая 2025, ПАИ

Великолукский боец ММА Руслан Шамилов вошёл в десятку лучших бойцов в среднем весе лиги Absolute Championship Akhmat (ACA). Об этом ПАИ сообщили в клубе единоборств «Отечество».

Рейтинг Шамилова вырос после победы в крайнем бою над Гаджимурадом Хирамагомедовым. До этого в ACA он выиграл у киргиза Тилека Машрапова и бразильца Эвертона Полакуини.

Недавно великолучанин заявил, что хочет провести следующий поединок уже в августе против бразильца Рене Пессоа, который занимает девятое место в рейтинге.

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