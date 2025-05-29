Геннадий Иойлев: Уровень подготовки к ЕГЭ у учащихся достаточно высокий

07:57, 29 мая 2025, ПАИ

Сложность сдачи ЕГЭ в псковских школах в этом году оценил начальник управления образования администрации города Пскова Геннадий Иойлев в программе «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО».

«Уровень подготовки у учащихся достаточно высокий. Для кого-то задание покажется, что называется, ерундовым, а у кого-то вызовет затруднение одно и то же задание», — сказал он.

По словам Геннадия Иойлева, если взять самый массовый предмет — математику, то задания базового и профильного уровня будут отличаться по сложности.

«Необходимо понимать, что и при последующем поступлении в высшее учебное заведение это повлияет и на баллы, и на уровень подготовки ребенка для последующего обучения», — объяснил он.

Ранее Геннадий Иойлев рассказал, как одиннадцатиклассники сдают ЕГЭ.