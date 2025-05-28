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Общество

Как одиннадцатиклассники в Псковской области сдают ЕГЭ

Одиннадцатиклассники в Псковской области в конце мая и начале июня сдают ЕГЭ базового и профильного уровней. Первый массовый экзамен по математике состоялся вчера. Об оставшихся экзаменах и о резервных днях сдачи ЕГЭ рассказал начальник управления образования администрации города Пскова Геннадий Иойлев.

Впереди у выпускников школы сдача экзамена по русскому языку 30 мая, затем 11 июня – по всем остальным предметам (обществознание, физика, биология, иностранные языки, информатика и другие). Основной период ЕГЭ завершается 11 июня, отметил гость эфира.

Геннадий Иойлев также рассказал о возможностях пересдачи экзамена в резервный день из-за пропуска по уважительной причине. «Конечно, всякое бывает на экзаменах, иногда бывают проблемы со здоровьем – например, ребёнку стало плохо, а экзамен сдавать необходимо. Есть резервные дни, они определены с 16 июня и вплоть до 23 июня – это период, когда можно пересдавать», – добавил Геннадий Иойлев.

Резервные дни: 16 июня – география, литература, физика, обществознание, 17 июня – русский язык, 18 июня – история, химия, иностранный язык.

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