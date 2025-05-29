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Общество

Госдума сократила срок рассмотрения заявления о распоряжении маткапиталом

Срок рассмотрения заявления о распоряжении материнским капиталом будет сокращён с десяти до пяти дней. Соответствующий законопроект, одобренный депутатами Государственной Думы РФ во втором и третьем чтениях на пленарном заседании, опубликован в базе законопроектов Госдумы, пишут «Известия».

Фото: ПАИ

Изменения коснутся закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Согласно документу, предлагается сократить срок межведомственного взаимодействия при рассмотрении заявления о предоставлении материнского капитала с пяти дней до 48 часов.

Кроме того, закон позволит вести учёт лиц, претендующих на получение выплат, на Единой централизованной цифровой платформе в социальной сфере (ГИС ЕЦП). Также в системе будут отображаться сведения о распределении этих средств. На основе данных с единой цифровой платформы Социальный фонд сможет принимать решение о выдаче сертификата.

Проект был разработан с целью упрощения использования материнского капитала.

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