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Политика

Глава Пскова: Поддержка активной молодёжи является одним из приоритетов моей работы

Поддержка активной молодёжи является одним из приоритетов работы главы Пскова Бориса Елкина. Об этом глава города заявил на 36-й сессии Псковской городской Думы сегодня, 30 мая, выступая с отчётом о своей деятельности и работе администрации города за 2024 год, передаёт корреспондент ПАИ.

Борис Елкин. Фото: ПАИ

Молодые псковичи разрабатывают и представляют социальные проекты, которые становятся победителями, в том числе получают федеральную грантовую поддержку, подчеркнул глава Пскова.

«Помимо прочего, мы увеличили фонд конкурса «Есть идея» в два раза. Сфера молодёжной политики постоянно развивается и показывает стабильный рост. В прошлом году было организовано более 400 мероприятий, которые посетили порядка 30 тысяч человек», – отметил Борис Елкин.

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