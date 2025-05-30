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Политика

Сегодня Псков предстал обновлённым, комфортным и современным местом для жизни и отдыха – Борис Елкин

Сегодня Псков предстал обновлённым, комфортным и современным местом для жизни и отдыха, заявил глава города Борис Елкин, выступая на 36-й сессии Псковской городской Думы с отчётом о своей деятельности и работе администрации города за 2024 год, передаёт корреспондент ПАИ.

Борис Елкин. Фото: ПАИ

«Во многом налаживать эффективную связь с жителями города помогаете вы, депутаты. Благодаря вашей работе в округах, а также нашим совместным выездам удаётся оперативно реагировать на проблемы наших горожан», – сказал Борис Елкин.

За последние годы Псков прошёл большой путь перемен и развития, подчеркнул он. «Сегодня наш город предстал обновленным, комфортным и современным местом для жизни и отдыха. Благодаря нашим с вами совместным усилиям, при поддержке губернатора Псковской области Михаила Юрьевича Ведерникова и правительства региона, депутатов Псковского областного Собрания и Государственной Думы, сенаторов, Правительства РФ и президента России Владимира Владимировича Путина в Пскове реализуются важные социальные и инфраструктурные проекты», – отметил глава Пскова.

Он также поблагодарил за работу своих заместителей и сотрудников администрации Пскова.

«Впереди нас ждут новые горизонты развития и большие перспективы, которые вместе сможем воплотить в жизнь!» – заключил Борис Елкин.

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