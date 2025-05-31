Понижение температуры воздуха на Северо-Западе объяснили синоптики
Понижение температуры воздуха на Северо-Западе объяснили синоптики метеоцентра «Фобос».
На погоду в регионе воздействует циклон, поэтому в выходные ожидаются дожди, грозы и порывистый ветер.
Кроме того, на Северо-Запад будут поступать более прохладные воздушные массы. Дневная температура понизится до +16...+21 градуса.
Ранее сообщалось, что дожди пройдут в Псковской области в ночь на 1 июня. Посмотреть, какую погоду прогнозируют в регионе в первый летний месяц, можно здесь.
Команды из регионов России и Белоруссии приняли участие в чемпионате по стрельбе в Псковской области