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Общество

Понижение температуры воздуха на Северо-Западе объяснили синоптики

Понижение температуры воздуха на Северо-Западе объяснили синоптики метеоцентра «Фобос».

Фото: ПАИ

На погоду в регионе воздействует циклон, поэтому в выходные ожидаются дожди, грозы и порывистый ветер.

Кроме того, на Северо-Запад будут поступать более прохладные воздушные массы. Дневная температура понизится до +16...+21 градуса.

Ранее сообщалось, что дожди пройдут в Псковской области в ночь на 1 июня. Посмотреть, какую погоду прогнозируют в регионе в первый летний месяц, можно здесь.

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