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От +2 до +27: чего ждать жителям Псковской области от погоды в июне

Какая погода будет в Псковской области в июне, рассказали ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Фото: ПАИ

Среднемесячная температура воздуха в июне ожидается в пределах климатической нормы и составит от +15,2 до +16,4 градуса. Месячная сумма осадков ожидается в пределах 90–130 % от климатической нормы и составит от 74 до 85 миллиметров.

В течение июня преобладающие дневные температуры воздуха будут от +17 до +22 градусов, в отдельные дни воздух прогреется до +25…+27 градусов. Преобладающие ночные температуры в течение месяца – от +8 до +13 градусов с понижением в отдельные ночи первой и второй декад до +2…+7 градусов.

Опасные метеорологические явления в июне не прогнозируются. При этом в некоторые дни возможно усиление ветра до 15–18 метров в секунду.

Природные и техногенные ЧС не прогнозируются. В лесах на территории области в июне ожидаются II–IV классы пожарной опасности по погодным условиям. Возможны случаи неконтролируемых палов травы, что представляет угрозу населённым пунктам.

Напомним, что завтра, 1 июня, в Псковской области прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Ночью местами по региону пройдёт небольшой дождь. Температура воздуха по области ночью составит от +5 до +10 градусов, днём – от +17 до +22.

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От +2 до +27: чего ждать жителям Псковской области от погоды в июне

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