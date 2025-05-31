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Общество

Дожди пройдут по Псковской области ночью 1 июня

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Фото: ПАИ

Ночью местами по области пройдет небольшой дождь. Днем существенных осадков не ожидается.

Будет дуть ветер западный направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +5 до +10 градусов, днем синоптики прогнозируют от +17 до +22 градусов. Атмосферное давление будет низким.

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