Дожди пройдут по Псковской области ночью 1 июня

13:07, 31 мая 2025, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Ночью местами по области пройдет небольшой дождь. Днем существенных осадков не ожидается.

Будет дуть ветер западный направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +5 до +10 градусов, днем синоптики прогнозируют от +17 до +22 градусов. Атмосферное давление будет низким.