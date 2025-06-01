Игорь Дитрих поздравил псковский филиал фонда «Защитники Отечества» с двухлетием

19:42, 01 июня 2025, ПАИ

Вице-спикер Игорь Дитрих от имени Псковского областного Собрания депутатов поздравил псковский филиал фонда «Защитники Отечества», его руководителя Надежду Васильеву и коллектив с двухлетием. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного Собрания.

«Благодаря искренней вовлечённости сотрудников в судьбы своих подопечных фонд «Защитники Отечества» стал реальной поддержкой и опорой для бойцов СВО и их семей. Здесь по-настоящему помогают лечить тело и душу тех, кто прошел «огонь и воду» ради мира и независимости нашей страны», – подчеркнул Игорь Дитрих.

За два года фонд помог более чем десяти тысячам псковичей – ветеранам СВО и их семьям.

Напомним, что в честь двухлетия и Дня защиты детей команда филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области организовала праздничную программу.

Кроме того, День защиты детей в филиале фонда «Защитники Отечества» в Псковской области начался с диалога с ветеранами боевых действий, участниками специальной военной операции Андреем Ключко и Никитой Литвиновым.