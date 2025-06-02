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Общество

Ещё 162 украинских беспилотника сбили над регионами России

Средства противовоздушной обороны с 20:10 1 июня до 2:00 2 июня по московскому времени перехватили и уничтожили 162 украинских беспилотника в небе над регионами России, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

57 дронов сбили над Курской областью, 31 – над Белгородской областью, 27 – над Липецкой областью, 16 – над Воронежской областью, по 11 – над Рязанской и Брянской областями, шесть – над Орловской областью, два – над Крымом, ещё один БПЛА уничтожили над Тамбовской областью.

Напомним, что в ночь на 4 января в небе над Псковской областью сбили БПЛА самолётного типа. Разрушений и пострадавших не было.

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