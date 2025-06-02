Чемпионат по практической стрельбе в Псковской области организован на уровне всероссийских турниров – тренер из Великих Лук

14:19, 02 июня 2025, ПАИ

Качество прошедших чемпионата и первенства Псковской области по практической стрельбе на кубок губернатора отметил великолукский тренер Роман Кузнецов в беседе с корреспондентом ПАИ.

Кузнецов привёз на соревнования две команды. «В их состав входили четверо юношей и три девушки. В одной команде, которая заняла первое место, у нас были девушки 7–8-х классов и юноши 10-го класса кадетской школы. В состав второй команды, которая заняла 12-е место в общем зачёте, вошли восьмиклассники кадетской школы и один воспитанник объединения «Молодая гвардия», – подчеркнул тренер.

«Соревнования очень хорошие. Все вопросы, которые мы задавали, решались в процессе. Единственный нюанс, в котором организаторы бессильны, это погода. Но мы к этому были готовы. Самое главное, мы успели сделать все виды как раз до дождя. По уровню организации это очень хорошие соревнования, а по уровню сложности на четыре с половиной из пяти. Потому что есть всероссийские соревнования, к которым мы будем готовиться на протяжении всего лета, они труднее. Но эти не уступают в качестве организации, материальной базы и в том плане, что ребята могут познакомиться с людьми из других регионов. Тот результат, который мы получили, это многолетний труд», – резюмировал Роман Кузнецов.

Напомним, что финал чемпионата и первенства по практической стрельбе на кубок губернатора состоялся в Псковской области 31 мая. Фоторепортаж ПАИ с состязаний можно посмотреть по ссылке.