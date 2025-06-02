Заражённые нидерландские хризантемы уничтожили в Псковской области

15:03, 02 июня 2025, ПАИ

Заражённые нидерландские хризантемы уничтожили в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Ранее на складе временного хранения в Псковской области сотрудники Россельхознадзора выявили партию хризантем в количестве 120 штук с характерными признаками заболевания растений. Цветы были выращены в Нидерландах. Лабораторные исследования, которые провели специалисты в Северо-Западном филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ», подтвердили наличие в цветах карантинного объекта – возбудителя белой ржавчины хризантем.

Выпуск цветов на территорию России запретили, по решению собственника цветы уничтожили, уточнили в пресс-службе.