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Общество

Заражённые нидерландские хризантемы уничтожили в Псковской области

Заражённые нидерландские хризантемы уничтожили в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Ранее на складе временного хранения в Псковской области сотрудники Россельхознадзора выявили партию хризантем в количестве 120 штук с характерными признаками заболевания растений. Цветы были выращены в Нидерландах. Лабораторные исследования, которые провели специалисты в Северо-Западном филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ», подтвердили наличие в цветах карантинного объекта – возбудителя белой ржавчины хризантем.

Выпуск цветов на территорию России запретили, по решению собственника цветы уничтожили, уточнили в пресс-службе.

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