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Политика

Александр Седунов: Рост собственных доходов региона – один из ключевых показателей эффективности команды Михаила Ведерникова

Продолжение роста доходов бюджета Псковской области, рост налоговых поступлений – один из ключевых показателей эффективной работы команды губернатора Михаила Ведерникова, сказал в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации председатель Общественной палаты региона Александр Седунов.

Александр Седунов. Фото: ПАИ

«В отчёте губернатора Михаила Ведерникова на сессии областного Собрания содержался большой фактический материал о социально-экономическом развитии за прошлый год. Обращу внимание на цифры о росте доходов нашего региона. Доходов не только с точки зрения участия в различных нацпроектах, которые наш регион выполнил с 99 % кассового исполнения, но и роста собственных доходов. Это один из самых важных качественных показателей, которые характеризуют эффективность работы главы региона и регионального правительства», – отметил Александр Седунов.

Добавим, Псковская область по итогам 2024 года стала первым регионом в России по индексу сельскохозяйственного производства: 132 %. Индекс промышленности составил 107,7 %.

Во вторник, 3 июня, губернатор Михаил Ведерников выступил с отчётом о работе правительства Псковской области в 2024 году. Отчёт был принят 25 голосами за при одном воздержавшемся.

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