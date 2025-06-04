В Рособрнадзоре предположили возможную отмену ОГЭ

08:57, 04 июня 2025, ПАИ

Рособрнадзор может рассмотреть отмену основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников в случае обращения депутатов Госдумы РФ. При этом должна быть достойная альтернатива, пишет ТАСС со ссылкой на заявление заместителя руководителя Рособрнадзора Игоря Круглинского.

Он заверил, что если такая инициатива поступит в ведомство, её рассмотрят, обсудят и сформируют определённую позицию. «Мы не раз говорили о том, что если мы что-то отменяем, то мы должны понимать, на что мы это заменяем. Нам тогда надо будет детально понять, что коллеги и депутаты предлагают», – отметил Игорь Круглинский.

Напомним, что депутаты партии «Справедливая Россия – За правду» направили обращение министру просвещения Сергею Кравцову с предложением отменить ОГЭ.

Ранее школьники назвали самый страшный для них экзамен в программе ЕГЭ и ОГЭ. Подробнее об этом читайте здесь.

Отметим, что в 2025 году девятиклассники начали сдавать экзамены 21 мая. Основной этап продлится до 16 июня. Те, кто не явится на ОГЭ по уважительной причине, смогут сдать экзамены в резервные дни вплоть до 2 июля.