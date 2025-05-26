Школьники назвали самый страшный для них экзамен

08:58, 26 мая 2025, ПАИ

Школьники назвали самый страшный для них экзамен в программе ЕГЭ и ОГЭ, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование платформы «Умскул».

Самым сложным предметом респонденты считают русский язык. Так ответили 27% учащихся девятых классов и каждый пятый одиннадцатиклассник. На втором месте оказались математика, которую считают сложной четверть девятиклассников, и профильная математика, которую отметили 17% учащихся 11-х классов.

В топ самых сложных предметов вошло также обществознание. Трудности с этим предметом испытывают 10% девятиклассников и 15% одиннадцатиклассников. При этом предмет является одним из самых популярных по выбору – ОГЭ по обществознанию сдают 44% респондентов, 38% опрошенных сдают ЕГЭ.

Ранее сообщалось, что более 2,5 тысячи выпускников будут сдавать ЕГЭ по выбору в Псковской области в этом году.