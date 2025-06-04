На театрализованное шествие по улицам Пскова приглашают горожан 6 июня

10:20, 04 июня 2025, ПАИ

6 июня по центральным улицам Пскова в рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры пройдёт театрализованное шествие, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В 17:00 на площади Ленина соберутся семь творческих коллективов и дадут старт шествию. В их числе театральная компания «Трикстер», «Великанцы» театра «КУКФО», пушкинское министерство Картонии, театр «Пух и Прах», союз артистов «Цветная капуста», проект «Шагоход» от уличного театра «Точка», участники творческого объединения «Пакава Фемели».

Участники шествия проследуют к Троицкому мосту и до пешеходного моста в Финском парке.

«Это уникальная возможность сделать необычные фото с персонажами сказок великого поэта, стать частью уличных перформансов и зарядиться отличным настроением», – отметили организаторы.

Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Все новости о предстоящем празднике читайте в нашем специальном сюжете.