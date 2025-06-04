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Общество

Сделать выбор для комфортной жизни призвал жителей муниципалитета глава Новосокольнического района

Сделать выбор для комфортной жизни призвал жителей муниципалитета глава Новосокольнического района Виталий Соловьёв, комментируя голосование в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

«Это очень важно для любого жителя города, потому что все мы здесь живём и хотим, чтобы было комфортно и красиво», – отметил он.

Виталий Соловьёв. Фото районной администрации

Виталий Соловьёв напомнил, что благодаря программе уже многое сделано: благоустроен Летний сад, фонтан, территория у Дома культуры имени Воровского и другие объекты.

«В этом году мы выбираем новый объект для реализации в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Жители могут определиться, какие из трёх предложенных для голосования территорий заслуживают внимания и финансирования на благоустройство в 2026 году», – сказал глава района.

Напомним, что реализация федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» осуществляется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В этом году на голосование за объекты благоустройства в Псковской области вынесено более ста общественных территорий. «Не может не радовать, что с каждым годом у нас появляется всё больше и больше благоустроенных территорий. И это не только крупные города, но и отдалённые территории. Наша задача – оправдать оказанное доверие людей, сделать всё, чтобы вовремя и качественно отработать каждый проект», – отмечал ранее глава региона Михаил Ведерников.

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