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Общество

Более 200 работников из Псковской области добилились восстановления нарушенных прав

В мае этого года общий размер задолженности по заработной плате на четырёх предприятиях и организациях, осуществляющих деятельность на территории Псковской области, составил 4,2 миллионов рублей перед 45 работниками. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

После вмешательства прокуратуры восстановления нарушенных прав добились более 200 работников, перед которыми после принятия мер прокурорского реагирования погашена задолженность по заработной плате на общую сумму 8,8 миллионов рублей.

По результатам рассмотрения более 70 мер прокурорского реагирования в сфере оплаты труда к различным видам ответственности привлечено 60 должностных лиц.

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