Третий трудовый семестр открыли студотряды Псковской области
Торжественное открытие третьего трудового семестра студенческих отрядов Псковской области состоялось в ПсковГУ сегодня, 4 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.
Церемония открытия прошла в сквере ПсковГУ.
Ранее сообщалось, что первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова встретилась с представителями штаба студенческих отрядов Северо-Западного федерального округа.
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