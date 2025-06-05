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Общество

Третий трудовый семестр открыли студотряды Псковской области

Торжественное открытие третьего трудового семестра студенческих отрядов Псковской области состоялось в ПсковГУ сегодня, 4 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Фото: ПсковГУ

Церемония открытия прошла в сквере ПсковГУ.

Ранее сообщалось, что первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова встретилась с представителями штаба студенческих отрядов Северо-Западного федерального округа.

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