Третий трудовый семестр открыли студотряды Псковской области

00:06, 05 июня 2025, ПАИ

Торжественное открытие третьего трудового семестра студенческих отрядов Псковской области состоялось в ПсковГУ сегодня, 4 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Церемония открытия прошла в сквере ПсковГУ.

Ранее сообщалось, что первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова встретилась с представителями штаба студенческих отрядов Северо-Западного федерального округа.