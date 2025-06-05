Депутата Латвийского сейма удалили с заседания за поддержку русского языка

14:30, 05 июня 2025, ПАИ

Латвийский парламент (Сейм) удалил с заседания лидера партии «Стабильность!» Алексея Росликова за защиту русского языка. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на портал латвийского гостелерадио LSM.

Во время обсуждения в парламенте декларации «об устранении лингвистических последствий» «русификации» Алексей Росликов выразил протест против этого проекта. В своей речи он отметил, что значительная часть населения – русскоязычные, которые общаются на своем родном языке дома и активно участвуют в развитии Латвии.

Кроме того, политик задал риторический вопрос о том, какие ещё меры могут быть предложены для русскоязычных граждан.

LSM цитирует слова Алексея Росликова, который выразил недоумение по поводу отдельных закрытых зон и закона, согласно которому русскоязычные не смогут называть своих детей определенными именами, поскольку они являются русскими. В конце своего обращения он крикнул, что «русский язык — наш язык».

В ответ на заявление Алексея Росликова спикер Сейма Дайга Миериня инициировала голосование о его удалении из зала, ссылаясь в том числе на использование русского языка во время заседания и неэтичное поведение.

За его исключение проголосовали 63 депутата, после чего Алексей Росликов покинул зал.

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