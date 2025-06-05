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Общество

Работу профсоюзов обсуждают в медиацентре ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая работе профсоюзов в Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 5 июня.

Какие приоритеты ставит региональный лидер профсоюзов на следующие пять лет, каковы основные задачи работников Псковской области на сегодняшний день и что из успешных практик других регионов России могло бы быть полезным для Псковской области?

Об этом рассказывают председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов и заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Давид Кришталь.

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