Работу профсоюзов обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая работе профсоюзов в Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 5 июня.
Какие приоритеты ставит региональный лидер профсоюзов на следующие пять лет, каковы основные задачи работников Псковской области на сегодняшний день и что из успешных практик других регионов России могло бы быть полезным для Псковской области?
Об этом рассказывают председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов и заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Давид Кришталь.
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