В Пскове прошла встреча переселенцев и представителей власти

18:02, 05 июня 2025, ПАИ

Встреча переселенцев и представителей власти прошла в рамках форума «Псковская область: место, где хочется жить» сегодня, 5 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

В мероприятии приняли участие сенатор РФ Елена Афанасьева, уполномоченная при губернаторе Псковской области Елена Полонская и руководитель всероссийского движения «Путь домой» Анатолий Бубликов.

Елена Полонская выразила глубокое уважение и гордость за то, что регион причастен к поддержке переселенцев: «Переполняет чувство гордости, что мы причастны к такому делу. У вас у каждого уникальные истории, уникальные семьи».

Сенатор Елена Афанасьева подчеркнула готовность законодательной власти помогать новым жителям региона: «Вы уже дома. Рассказывайте, чем мы законодательно можем вам помочь. Псковская область – один из лучших регионов, которые поддерживают переселенцев. Всегда говорят, если нужно на законодательные моменты обратить внимание. Теперь вы граждане, рассказывайте, какие трудности есть, чем можем законодательно помочь, как вы живёте».

В ходе форума переселенцы задали актуальные вопросы, поделились сложностями, с которыми столкнулись, и рассказали о своём пути в Псковскую область. Обсуждение прошло в формате открытого диалога.

Отметим, что на территории Псковской области с 2010 года реализуется государственная программа переселения соотечественников, проживающих за рубежом. За это время в регион переехали более 12 тысяч человек из 24 стран.