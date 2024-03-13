Центр содействия переселению «Соотечественник» создан в Псковской области

12:26, 13 марта 2024, ПАИ

Центр содействия переселению «Соотечественник» создан в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Это организация, которая будет оказывать комплекс услуг в режиме «одного окна» для людей, которые приезжают в регион по госпрограмме переселения.

Кроме того, переселенцам также будут оказывать услуги по организации временного проживания на доступных условиях с содействием в постановке на миграционный учёт и регистрацией по месту временного проживания.

Руководителем центра «Соотечественник» назначена Наталья Тудакова, ранее курирующая это направление работы в комитете по труду и занятости Псковской области.

«Сейчас идёт формирование штата организации, вносятся изменения в нормативные правовые акты для обеспечения её деятельности, готовится офис для размещения сотрудников. Планируем, что уже в апреле центр откроет свои двери для наших соотечественников», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что налоговые льготы, дополнительную индексацию и поддержку переселенцев обсудили в Псковском облсобрании.

Кроме того, отмечалось, что более 600 соотечественников переехали в Псковскую область из-за границы.