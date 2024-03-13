Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Центр содействия переселению «Соотечественник» создан в Псковской области

Центр содействия переселению «Соотечественник» создан в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Центр содействия переселению «Соотечественник» создан в Псковской области. Фото из Telegram-канала Михаила Ведерникова

Это организация, которая будет оказывать комплекс услуг в режиме «одного окна» для людей, которые приезжают в регион по госпрограмме переселения.

Кроме того, переселенцам также будут оказывать услуги по организации временного проживания на доступных условиях с содействием в постановке на миграционный учёт и регистрацией по месту временного проживания.

Руководителем центра «Соотечественник» назначена Наталья Тудакова, ранее курирующая это направление работы в комитете по труду и занятости Псковской области.

«Сейчас идёт формирование штата организации, вносятся изменения в нормативные правовые акты для обеспечения её деятельности, готовится офис для размещения сотрудников. Планируем, что уже в апреле центр откроет свои двери для наших соотечественников», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что налоговые льготы, дополнительную индексацию и поддержку переселенцев обсудили в Псковском облсобрании.

Кроме того, отмечалось, что более 600 соотечественников переехали в Псковскую область из-за границы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 марта 2024

О самых модных детских площадках расскажут в программе «Среда обитания»
13 марта 2024

Модернизированное почтовое отделение Усть-Долыссы открылось в Невельском районе
13 марта 2024

До +10 градусов прогнозируют в Псковской области 14 марта
13 марта 2024

Скорость поиска машины в «Яндекс. Такси» изменится при частых отменах заказов
13 марта 2024

Около 75% выпускников псковских медколледжей планируют работать в системе здравоохранения региона
13 марта 2024

Более 20 километров дорог к медучреждениям обновят в Псковской области в этом году
13 марта 2024

Александр Голышев – о форуме «Русский Запад»: Книжная культура – часть духовной жизни россиян
13 марта 2024

На полигоне под Псковом идут учения – Михаил Ведерников

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...