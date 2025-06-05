Когда не до шуток: псковская команда КВН «Камбаламба» оказалась в сложной ситуации

23:42, 05 июня 2025, ПАИ

Недавно псковская команда КВН «Камбаламба» победила в 1/8 Первой лиги КВН. Через 10 дней команда должна отправиться в Пермь для участия в съёмках 1/4 финала телевизионной Первой лиги КВН, однако ребята столкнулись с непредвиденными трудностями. Об этом сообщается в паблике «Камбаламба» в соцсети «ВКонтакте».

«Псков наконец-то оказался в эфире телевизионной лиги, и мы очень серьёзно настроены добиваться ещё больших высот! Но буквально вчера мы остались без спонсорской помощи на данном этапе. Совсем. В течение всего вчерашнего дня усилиями всей команды мы посчитали минимум, который нам понадобится для того, чтобы приехать на игру, уехать обратно и где-то жить во время редактуры. Расчёты дали нам понять, что осилить такую поездку самостоятельно просто невозможно», – говорится в сообщении.

Участники команды отметили, что перед ними стоял трудный выбор: либо остановиться на полпути, либо просить о помощи. Выбрали второе, отметив, что будут благодарны за любую посильную помощь – финансовую поддержку или репост в социальных сетях.

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