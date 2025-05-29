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Общество

Псковская команда КВН «Камбаламба» стала победительницей 1/8 Первой лиги КВН в Перми

Псковская команда КВН «Камбаламба» стала победительницей 1/8 Первой лиги КВН. Игра проходила в Перми. О предстоящих планах команды – в материале «Первого Псковского».

Скриншот телеканала «Первый Псковский»

По словам заместителя руководителя команды Регины Клименко, лучше всего команда справилась с импровизационным конкурсом. Также члены жюри посчитали домашнее задание псковских ребят самым сильным из всех представленных.

Впереди игра в 1/4 лиги. Подготовка к ней уже началась, дальнейший график игр расписан.

Скриншот телеканала «Первый Псковский»

«После одной четвёртой мы сразу поедем в «Неву», в Питер. Мы в двух лигах остались играть. Вот, в общем-то, у нас 17 июня заезд в Пермь – там игры до, то есть подготовка. И сами игры заканчиваются 28 июня», – рассказала заместитель руководителя команды Регина Клименко в эфире программы «Минкульт».

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