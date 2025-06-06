День русского языка отмечается 6 июня

07:01, 06 июня 2025, ПАИ

Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день, известный также как День русского языка, сообщает calend.ru.

Александра Пушкина часто называют основоположником современного русского литературного языка. В России творчество поэта востребовано и популярно во все времена. С его сказками дети знакомятся, еще не научившись читать. Фразы из его произведений прочно вошли в повседневную жизнь.

Именно в этот день — 6 июня (по новому стилю) 1799 года — в Москве родился Саша Пушкин. Первый раз Пушкинский день в России отметили в 1880 году, когда был открыт памятник поэту. В советские времена этот праздник отмечался как Пушкинский праздник поэзии. Событие всегда привлекало к себе внимание общественности и даже в сталинские времена сопровождалось торжественными мероприятиями.

Пушкинский праздник поэзии проходит и в настоящее время и имеет статус Всероссийского. Государственный статус день рождения поэта получил в 1997 году согласно Указу президента РФ № 506 «О 200-летии со дня рождения А.С. Пушкина и установлении Пушкинского дня России».

В сам праздник, как и в прежние времена, в Пушкинских Горах и музее-заповеднике «Михайловское» собираются тысячи людей, чтобы послушать поэтические произведения в исполнении молодых или уже состоявшихся поэтов. В празднике принимают участие известные музыканты и актеры.

В 2011 году президент России подписал указ о ежегодном праздновании 6 июня Дня русского языка. В документе говорится, что эта памятная дата была установлена «в целях сохранения, поддержки и развития русского языка как общенационального достояния народов Российской Федерации, средства международного общения и неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой цивилизации».