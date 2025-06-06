История преемственности поколений: пскович – ветеран СВО рассказал, почему выбрал «Москвич»

13:27, 06 июня 2025, ПАИ

Ветеран СВО, гвардии капитан, обладатель ордена Мужества и двух медалей «За отвагу» Игорь Пучков получил от филиала псковского фонда «Защитники Отечества» автомобиль с ручным управлением. В беседе с корреспондентом ПАИ он рассказал историю о своём прадеде, которому также в своё время Иосиф Сталин вручил автомобиль.

Игорь Пучков отметил, что ему представили на выбор три модели – SWM, «Москвич М03» и «Ладу».

«Почему выбрал именно «Москвич» – мне рассказывали историю о моём прадедушке, он прошёл Великую Отечественную войну, после чего ему ампутировали обе ноги, и Иосиф Сталин выдал ему «Москвич». Поэтому я тоже решил выбрать «Москвич», – рассказал Игорь Пучков.

Игорь Пучков поблагодарил псковский филиал фонда «Защитники Отечества», а также губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Автомобиль с ручным управлением станет для меня верным помощником, моя жизнь станет более комфортной и свободной. Дело даже не в подарке, а совсем в другом – вашей поддержке, внимании. Хочу выразить самые искренние слова признательности фонду «Защитники Отечества» за их труд. В любой момент я могу положиться на них, довериться, и они меня выручат – это связано и с документацией, и с выездами», – подчеркнул Игорь Пучков.

Также ветеран СВО выразил слова благодарности Михаилу Ведерникову за то, что нашел время в своём плотном графике для него и его семьи. «Это показывает нам, ветеранам, что мы не забыты. Я служил, служу и буду служить во благо своей страны», – сказал он.

Напомним, что ключи от автомобиля военнослужащему вручил Михаил Ведерников сегодня, 6 июня.