В Пскове ветеран СВО получил от фонда «Защитники Отечества» автомобиль с ручным управлением

12:07, 06 июня 2025, ПАИ

Ветеран СВО, гвардии капитан, обладатель ордена Мужества и двух медалей «За отвагу» Игорь Пучков получил от филиала псковского фонда «Защитники Отечества» автомобиль с ручным управлением, передаёт корреспондент ПАИ. Ключи военнослужащему вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В 2023 году в зоне проведения СВО Игорь Пучков получил минно-взрывное ранение.

Автомобиль с ручным управлением «Москвич М03» куплен за счёт средств Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» и безвозмездно передан в собственность и пользование Игорю Пучкову.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







Пвтомобиль является современным техническим средством реабилитации, которое помогает ветеранам СВО с двойной ампутацией или полным параличом нижних конечностей в результате военной травмы повысить качество жизни.

Ранее социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковском районе Ольга Минеева, которая сопровождает семью ветерана СВО, помогла Игорю Пучкову зарегистрировать автомобиль в ГИБДД.

Уже вечером Игорь Пучков отправится на автомобиле в Москву для прохождения реабилитации в военном госпитале.

По вопросу предоставления автомобиля в фонд «Защитники Отечества» Игорь Пучков обратился в феврале 2025 года, и спустя три месяца получил ключи от нового автомобиля. Филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области организовал для Игоря Пучкова обучение вождению автомобиля с ручным управлением в ДОСААФ Санкт-Петербурга. В правах стоит соответствующая отметка.

Напомним, что Игорь Пучков - второй участник СВО из Псковской области, получивший от фонда «Защитники Отечества» автомобиль. Первым обладателем такого автомобиля стал участник СВО Дмитрий Ловцов. Ключи от автомобиля ему вручила заместитель Министра обороны Российской Федерации, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева 21 марта в Санкт-Петербурге.

«Идея обеспечения автомобилями наших героев после тяжелых травм принадлежит Анне Евгеньевне Цивилевой. Президент в прошлом году эту идею поддержал, и мы уже вторую такую машину передаём», - отметил Михаил Ведерников.

Губернатор вместе с Игорем Пучковым осмотрел автомобиль, а также спросил нужна ли ещё какая-то помощь. Глава региона также пообщался с другими участниками СВО.