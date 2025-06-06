Открылась выставка «Псковская область – территория вселения соотечественников»

13:57, 06 июня 2025, ПАИ

Выставка «Псковская область – территория вселения соотечественников» работает на форуме «Псковская область: место, где хочется жить» в Пскове сегодня, 6 июня. На ней представители муниципалитетов рассказывают, чем хороши их районы, чем привлекательны для потенциальных новых жителей, передаёт корреспондент ПАИ.

В частности, представители муниципалитетов Псковской области рассказывают о туризме, детских садах, школах, рабочих местах, дополнительном образование, здравоохранение.

Например, Куньинский район презентует заместитель главы района Олеся Наделко.

«Наш район – это родина патриарха Тихона и композитора Модеста Мусоргского. У нас большой туристический потенциал», – отметила она.

Все желающие переехать в район смогут найти в нём работу. «У нас работает свинокомплекс, и это производство будет развиваться. Есть два небольших хлебокомбината. Летом работают туристические базы», – рассказала Олеся Наделко.

Развивается в районе и сельское хозяйство. Летом, по её словам, зарабатывать можно сбором грибов и ягод.

«Я обратила внимание на то, что посетители выставки больше интересовались не рабочими местами, а возможностью построить свой дом и открыть своё фермерское хозяйство», – рассказала заместитель главы Локнянского муниципального округа Марина Николаева.

Она рассказала, что к ней подходила семья из Туркмении, которая подумывает о своём тепличном хозяйстве и им интересно было узнать, можно ли это реализовать в Локнянском округе.

«Я рассказала им о нашей природе и её особенностях. О том, что наш муниципалитет делится на верхи с возвышенностью и озерами и низы с низменностью и болотами. И их заинтересовали обе территории», – отметила Марина Николаева.

Кроме того, по её словам, гости из Туркмении в случае переезда хотели бы открыть свою чайхону.

«Интересовались они историей, что меня приятно удивило: все имена, которые я называла, им знакомы. Слышали и знают о наших героях, наши усадьбы и их основателей. У нас разговор получился на одном языке», – рассказала она.

Марина Николаева подчеркнула, что у Локнянского округа есть особенности, которые выделяют его на фоне других и славят Псковскую область.

Отметим, что в холле работает экран, на котором транслируют ролики о муниципалитетах. Представители районов и округов раздают буклеты, в которых есть краткая информация о муниципалитетах. Посетителей в том числе интересует, какие в районах дороги, есть ли кружки для детей, как обстоят дела с медицинским обслуживанием.

Напомним, что в Пскове проходит форум «Псковская область: место, где хочется жить», посвящённый 15-летию реализации на территории региона государственной программы переселения соотечественников, проживающих за рубежом. Форум объединил около 150 участников из числа соотечественников, которые в разные годы переехали в регион или только собираются это сделать. Его цель – популяризация Псковской области как комфортного места для жизни и работы, развитие программы переселения, укрепление межрегионального сотрудничества и поддержка интеграции новых соотечественников.

Отметим, что на территории Псковской области с 2010 года реализуется государственная программа переселения соотечественников, проживающих за рубежом. За это время в регион переехали более 12 тысяч человек из 24 стран. Также в регионе работает центр содействия переселению «Соотечественник», где переселенцам оказывают необходимую поддержку. Кроме того, Псковская область – единственный регион в стране, где есть уполномоченный по работе с соотечественниками – ей является Елена Полонская.