Лучшие практики регионов по содействию переселению соотечественников обсудили в Пскове

16:04, 06 июня 2025, ПАИ

Конференция «Лучшие практики российских регионов по содействию переселению соотечественников, проживающих за рубежом, их адаптация и интеграция» в рамках форума «Псковская область: место, где хочется жить» прошла в правительстве Псковской области сегодня, 6 июня, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



















«Добро пожаловать на нашу Псковскую землю! На этой площадке мы хотели бы раскрыть деятельность центра содействия переселению «Соотечественник». Мы вдохновились опытом Калининградской области и решили создать центр «Соотечественник» у себя в регионе. Мы с удовольствием изучаем опыт других людей и делимся своим», – сказала председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алёна Трунова, приветствуя участников конференции.

Центр содействия переселению «Соотечественник» занимается вопросами, связанными с поиском временного жилья для переселенцев, постановкой на миграционный учёт, проведением мероприятий, направленных на культурную адаптацию соотечественников, и другими.

«Более 70 % людей, которые переезжают в Псковскую область по программе переселения соотечественников, трудоспособного возраста. Мы собираем базу вакансий и даже можем организовать собеседование по видеосвязи. Все для того, чтобы человек приехал и знал, чем он будет заниматься и как будет кормить свою семью», – отметила Алёна Трунова.

В Псковской области трепетно относятся к трудоустройству соотечественников, имеющих медицинское образование, заметила заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Ирина Жаворонкова. «Когда соотечественник обращается к нам в комитет или напрямую в медицинскую организацию, то за ним закрепляется один из сотрудников, который помогает в оформлении всех документов. Со своей стороны мы предоставляет бесплатные курсы повышения квалификации и переподготовки. Также медик имеет право на получение служебного жилья, которое он может приватизировать через семь лет работы по профессии», – рассказала Ирина Жаворонкова и добавила, что в случае невозможности предоставления медицинскому работнику служебного жилья возможна компенсация найма жилого помещения в размере до 18 тысяч рублей ежемесячно. Кроме того, медики имеют право на получение подъёмных.

Единовременная выплата положена в том числе медицинским работникам дефицитных специальностей. Так, люди с высшим медицинским образованием могут получить выплату в размере одного миллиона рублей, со средним специальным образованием – в размере 500 тысяч рублей, уточнила она.

«Меры поддержки способствуют трудоустройству медиков в село. В прошлом году трудоустроился врач-рентгенолог из Узбекистана. Он получил служебную квартиру и подъёмные в размере двух миллионов 300 тысяч рублей. В течение пяти лет к нам трудоустроились около 50 медицинских работников. В основном это соотечественники из Сирии, Таджикистана, Узбекистана и других стран. Большинство из них имеют высшее медицинское образование», – рассказала Ирина Жаворонкова.

Кроме того, в Псковскую область переезжают соотечественники с педагогическим образованием. «У нас небольшое количество педагогов, являющихся иностранцами или переселенцами. Однако те, кто работает, в основном приезжают из Белоруссии», – отметил начальник отдела региональной политики комитета по образованию Псковской области Андрей Ниневский и добавил, что в регионе не хватает 380 педагогов.

«Около 170 миллионов рублей ежегодно выделяется на меры поддержки учителям. Среди них – льготы на проезд в общественном транспорте, льготы на жильё, оздоровление, посещение культурно-массовых мероприятий и другие. На всё это могут претендовать соотечественники, кроме участия в программе «Земский учитель», – заключил Андрей Ниневский.

В рамках конференции заслушали доклады о реализации государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Так, с начала 2012 года в Свердловскую область переселились более 35 тысяч человек, большая часть которых переехали из Германии, Канады и США, а в 2024 году в регион впервые переселилась семья из Франции. В Омскую область с начала 2009 года переехали более 50 тысяч соотечественников из 20 стран ближнего и дальнего зарубежья. Более 50 % из них переезжают в регион вместе с семьёй. В Воронежскую область с начала реализации программы по переселению соотечественников переехало более 74 тысяч человек.

Кроме того, в рамках конференции подписали соглашения о сотрудничестве между председателем Общественной палаты Псковской области Александром Седуновым и руководителем АНО «Центр содействия добровольному переселению «Путь домой» Анатолием Бубликом, а также президентом Фонда поддержки добровольного переселения соотечественников «Ориентир» Эдгарсом Седлиньшем и председателем правления фонда «Русский мир» Александром Кутуковым.

Напомним, что в Пскове проходит форум «Псковская область: место, где хочется жить», посвящённый 15-летию реализации на территории региона государственной программы переселения соотечественников, проживающих за рубежом. Форум объединил около 150 участников из числа соотечественников, которые в разные годы переехали в регион или только собираются это сделать. Его цель – популяризация Псковской области как комфортного места для жизни и работы, развитие программы переселения, укрепление межрегионального сотрудничества и поддержка интеграции новых соотечественников.

Отметим, что на территории Псковской области с 2010 года реализуется государственная программа переселения соотечественников, проживающих за рубежом. За это время в регион переехало более 12 тысяч человек из 24 стран. Также в регионе работает центр содействия переселению «Соотечественник», где переселенцам оказывают необходимую поддержку. Кроме того, Псковская область – единственный регион в стране, где есть уполномоченный по работе с соотечественниками – ею является Елена Полонская.