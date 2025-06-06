К памятнику «Пушкин и крестьянка» в Пскове возложили цветы

18:40, 06 июня 2025, ПАИ

Торжественное мероприятие, посвящённое 226-й годовщине со дня рождения русского поэта Александра Пушкина, состоялось у памятника «Пушкин и крестьянка» в Летнем саду сегодня, 6 июня. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская городская Дума – Новости Пскова».

От имени депутатов городской Думы к участникам обратился заместитель председателя Псковской городской Думы Владимир Воробьёв.

«Мы, псковичи, по праву можем гордиться тем, что имя великого поэта неразрывно связано с Псковским краем», – подчеркнул в своём выступлении городской депутат.

После торжественных речей представители администрации Пскова, Псковской городской Думы, поэты, школьники, студенты возложили цветы к памятнику «Пушкин и крестьянка» в Летнем саду.

Ранее сообщалось, что Дни пушкинской поэзии и русской культуры стартовали в Псковской области в четверг, 5 июня.