Дни пушкинской поэзии и русской культуры стартовали в Псковской области

23:58, 05 июня 2025, ПАИ

Дни пушкинской поэзии и русской культуры стартовали в Псковской области в четверг, 5 июня. В первый день состоялось открытие выставки «Вослед Пушкину», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Экспонаты для экспозиции «Вослед Пушкину» прибыли из Всероссийского музея А. С. Пушкина в Санкт-Петербурге. В экспозиции представлены иллюстрации художников XIX–XX веков к наиболее значимым пушкинским произведениям михайловского периода. Зрителям также продемонстрировали ряд видов Михайловского и окрестностей музея-усадьбы, а также несколько портретов поэта.

В течение последующих нескольких дней перед гостями праздника будут выступать музыкальные и творческие коллективы, известные актёры театра и кино. Музыкальную программу праздника поэзии откроет спектакль Олега Погудина «Золотой век». Прозвучат романсы, классическая музыка и соединяющее всё воедино пушкинское слово. Вместе с Олегом Погудиным на сцену выйдут известные театральные актёры.

Темой этого года стал пир. Особенностью мероприятия станет иммерсивное пространство со множеством площадок, на которых выступят уличные театры.

Традиционное театрализованное шествие пройдёт 6 июня по центральным улицам Пскова. В 17:00 на площади Ленина соберутся семь творческих коллективов, которые дадут старт шествию: это театральная компания «Трикстер», «великанцы» театра «КУКФО», «Пушкинское министерство Картонии», театр «Пух и Прах», союз артистов «Цветная капуста», проект «Шагоход» уличного театра «Точка» и участники творческого объединения «Пакава Фемели». Участники шествия проследуют к Троицкому мосту и до пешеходного моста в Финском парке.

Организаторы праздника – благотворительный фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги», ФГБУК «Росконцерт», комитет по культуре Псковской области, музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское», Театрально-концертная дирекция Псковской области, администрация города Пскова. Генеральный спонсор – Сбербанк.

Запланировано минимум восемь премьер. Интерактивные представления, пушкинское шествие, спектакли, концерты, литературные программы, спектакль на воде и многое другое ждёт зрителей с 5 по 8 июня.

Ознакомиться с программой можно здесь.

Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Все новости о предстоящем празднике читайте в нашем специальном сюжете.