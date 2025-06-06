Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с депутатом Госдумы Марией Бутиной

23:51, 06 июня 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 6 июня, провёл рабочую встречу с депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Марией Бутиной, которая прибыла в регион для участия в форуме соотечественников «Псковская область: место, где хочется жить», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Мария Бутина выступила модератором центрального заседания форума – пленарного заседания на тему «Содействие переселению соотечественников в новых условиях: проблемы и приоритеты. Перспективные инструменты эффективного взаимодействия с соотечественниками за рубежом». Сам форум посвящён популяризации Псковского региона как комфортного места для жизни и работы, совершенствованию программ переселения соотечественников и разделяющих традиционные духовно-нравственные ценности иностранных граждан, мер поддержки, адаптации и интеграции переселенцев, а также укреплению межрегионального сотрудничества.

Михаил Ведерников поприветствовал Марию Бутину на древней Псковской земле и отметил, что активное участие в гсударственной программе содействия переселению соотечественников из-за рубежа – один из приоритетов в деятельности областных властей и многие практики работы с соотечественниками получили высокую оценку на федеральном уровне.

Мария Бутина назвала опыт Псковского региона в вопросах поддержки переселенцев передовым и отметила, что несколько новых законодательных инициатив в этой области заимствованы в том числе у Псковской области. «Мы регулярно видим на мероприятиях вашего уполномоченного по работе с соотечественниками и вопросам миграции, видим, как активно работает комитет по труду и занятости, региональный центр «Соотечественник». Не могу не отметить успешные шаги в позиционировании Псковской области на федеральном уровне и за рубежом как привлекательного региона для переселения, в том числе в сотрудничестве с ДИП МИД России. Это не остаётся без внимания», – сказала депутат Госдумы.

В рамках рабочей встречи Михаил Ведерников и Мария Бутина обсудили наиболее востребованные практики оказания содействия иностранным гражданам в вопросах переселения и трудоустройства. Губернатор также принял предложение депутата об организации блог-тура в Псковскую область для популяризации региона у иностранных граждан – потенциальных переселенцев.

Отметим, что в Псковской области реализуется системный подход в работе с соотечественниками и иностранными гражданами, желающими переехать в Россию. В Пскове работает центр содействия переселению «Соотечественник». Он включает в себя гостевой дом с возможностью временной регистрации и проживания до полугода, а также предоставляет комплексное сопровождение прибывших в период бытовой и социально-культурной адаптации в регионе.

Для оперативного решения вопросов настоящих и потенциальных переселенцев в Псковской области работает уполномоченный по работе с соотечественниками и вопросам миграции.

Кроме того, Псковский регион проводит широкую информационную кампанию, направленную на знакомство соотечественников за рубежом с Псковской областью. Совместно с ДИП МИД России организовано несколько пресс-туров для журналистов и блогеров из разных стран, в рамках которых были презентованы инвестиционный и туристический потенциалы Псковской области, а также меры поддержки малого и среднего предпринимательства. По итогам пресс-туров участники опубликовали материалы о визите в Псковскую область, в том числе рассказали об успешной реализации в регионе государственной программы оказания содействия переселения в России соотечественников, проживающих за рубежом. Одним из итогов стал целый ряд новых заявок от потенциальных переселенцев.