Родительскую субботу отмечают накануне Святой Троицы в России
В Троицкую родительскую субботу в православном мире принято поминать усопших. Дата события уникальна для каждого года. В 2025 году эта дата – 7 июня, пишут «Известия».
Родительская суббота отмечается накануне Святой Троицы – одного из 12 главных церковных торжеств. В этот день принято посещать кладбища и читать молитвы, которые могут облегчить участь усопших и даровать им милость Божию.
В этот день апостол Пётр, обращаясь к иудеям, говорит о воскресшем Спасителе: «Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти» (Деяния 2:24).
Согласно апостольским постановлениям, в день Пятидесятницы апостолы, исполнившись Духа Святого, проповедовали иудеям и язычникам о Спасителе Иисусе Христе, Судии живых и мёртвых.
В соответствии с этой традицией христиан с давних пор призывают совершать поминовение всех благочестивых праотцов, отцов, братьев и сестёр в преддверии Дня Пресвятой Троицы.
Троицкая суббота является вселенской и представляет собой последний день церкви ветхозаветной перед раскрытием во всей своей полноте церкви Христовой в День Пятидесятницы.
Ранее сообщалось, что дополнительный автобус из Пскова в Горнево и обратно запустят 7 июня. Также 7 и 8 июня в Пскове будут организованы дополнительные автобусы по маршруту площадь Ленина – Орлецы, сообщили ПАИ в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».
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