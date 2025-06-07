Родительскую субботу отмечают накануне Святой Троицы в России

09:36, 07 июня 2025, ПАИ

В Троицкую родительскую субботу в православном мире принято поминать усопших. Дата события уникальна для каждого года. В 2025 году эта дата – 7 июня, пишут «Известия».

Родительская суббота отмечается накануне Святой Троицы – одного из 12 главных церковных торжеств. В этот день принято посещать кладбища и читать молитвы, которые могут облегчить участь усопших и даровать им милость Божию.

В этот день апостол Пётр, обращаясь к иудеям, говорит о воскресшем Спасителе: «Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти» (Деяния 2:24).

Согласно апостольским постановлениям, в день Пятидесятницы апостолы, исполнившись Духа Святого, проповедовали иудеям и язычникам о Спасителе Иисусе Христе, Судии живых и мёртвых.

В соответствии с этой традицией христиан с давних пор призывают совершать поминовение всех благочестивых праотцов, отцов, братьев и сестёр в преддверии Дня Пресвятой Троицы.

Троицкая суббота является вселенской и представляет собой последний день церкви ветхозаветной перед раскрытием во всей своей полноте церкви Христовой в День Пятидесятницы.

Ранее сообщалось, что дополнительный автобус из Пскова в Горнево и обратно запустят 7 июня. Также 7 и 8 июня в Пскове будут организованы дополнительные автобусы по маршруту площадь Ленина – Орлецы, сообщили ПАИ в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».