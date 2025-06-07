Литературную программу представляет на сцене в «Михайловском» актёр, режиссёр и чтец Фёдор Степанов
Гости Дней пушкинской поэзии и русской культуры начинают прибывать на поляну музея-заповедника «Михайловское», передаёт корреспондент ПАИ.
На главной сцене началась литературная программа. Актёр, режиссёр и чтец Фёдор Степанов совместно с музыкантом Олегом Бойко подготовили музыкально-поэтическое представление под названием Carpe Diem. Олег Бойко сыграл на лютне XVII века.
На фольклорной сцене – артисты из муниципалитетов. Перед гостями праздника выступили представители Печорского мунциципального округа, затем «Нянечкины сказки» продемонстрирует Палкинский район. Отметим, муниципалитеты Псковской области ранее приняли участие в шествии-параде.
Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Все новости о празднике читайте в нашем специальном сюжете.
Меры соцподдержки предусмотрены в Псковской области для членов семей участников СВО, пропавших без вести
Литературную программу представляет на сцене в «Михайловском» актёр, режиссёр и чтец Фёдор Степанов
Михаил Ведерников – о герое СВО: Такое отношение – к жизни, к службе, к своей стране – заслуживает искреннего уважения