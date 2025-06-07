Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Литературную программу представляет на сцене в «Михайловском» актёр, режиссёр и чтец Фёдор Степанов

Гости Дней пушкинской поэзии и русской культуры начинают прибывать на поляну музея-заповедника «Михайловское», передаёт корреспондент ПАИ.

На главной сцене началась литературная программа. Актёр, режиссёр и чтец Фёдор Степанов совместно с музыкантом Олегом Бойко подготовили музыкально-поэтическое представление под названием Carpe Diem. Олег Бойко сыграл на лютне XVII века.

На фольклорной сцене – артисты из муниципалитетов. Перед гостями праздника выступили представители Печорского мунциципального округа, затем «Нянечкины сказки» продемонстрирует Палкинский район. Отметим, муниципалитеты Псковской области ранее приняли участие в шествии-параде.

Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Все новости о празднике читайте в нашем специальном сюжете.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 июня 2025

Уникальную программу обучения муниципальных служащих запустили в Псковской области
07 июня 2025

Меры соцподдержки предусмотрены в Псковской области для членов семей участников СВО, пропавших без вести
07 июня 2025

Спектакль для семейного просмотра «Пушкин.сказки» проходит в «Михайловском»
07 июня 2025

Литературную программу представляет на сцене в «Михайловском» актёр, режиссёр и чтец Фёдор Степанов
07 июня 2025

Евгений Васильев стал участником XXVI конференции Ассоциации детских больниц России
07 июня 2025

Михаил Ведерников – о герое СВО: Такое отношение – к жизни, к службе, к своей стране – заслуживает искреннего уважения
07 июня 2025

Родительскую субботу отмечают накануне Святой Троицы в России
06 июня 2025

Мемориальную доску Герою России гвардии майору Павлу Горбоконенко освятили в Пскове

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...