Литературную программу представляет на сцене в «Михайловском» актёр, режиссёр и чтец Фёдор Степанов

11:53, 07 июня 2025, ПАИ

Гости Дней пушкинской поэзии и русской культуры начинают прибывать на поляну музея-заповедника «Михайловское», передаёт корреспондент ПАИ.

На главной сцене началась литературная программа. Актёр, режиссёр и чтец Фёдор Степанов совместно с музыкантом Олегом Бойко подготовили музыкально-поэтическое представление под названием Carpe Diem. Олег Бойко сыграл на лютне XVII века.

На фольклорной сцене – артисты из муниципалитетов. Перед гостями праздника выступили представители Печорского мунциципального округа, затем «Нянечкины сказки» продемонстрирует Палкинский район. Отметим, муниципалитеты Псковской области ранее приняли участие в шествии-параде.

Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Все новости о празднике читайте в нашем специальном сюжете.