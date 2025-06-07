Муниципалитеты Псковской области принимают участие в шествии-параде в Михайловском

10:30, 07 июня 2025, ПАИ

Делегации из Псковской области участвуют в шествии на фестивале «Дни пушкинской поэзии и русской культуры», который проходит в эти дни в Пушкинских Горах, пишет районная газета «Невельский вестник».

Муниципалитеты представят творческую визитку.

«Атмосфера на Пушкинском празднике сказочная. Столько творчества, литературы, театральных представлений, музыки. Это настоящий праздник русской души», – отметили невельчане. Так, от Невельского района на празднике выступят ансамбль русских инструментов «Клюква» и гармонист из районного Дома культуры Андрей Даниленко.

Дни пушкинской поэзии и русской культуры – это не просто праздник, это пример того, насколько значим русский язык. Это один из образовательных проектов, с помощью которых Россия сохраняет и развивает русский и язык и культуру как внутри страны, так и за её пределами.

Напомним, 7 июня на поляне музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в Пушкинских Горах развернутся главные события праздника, здесь будет задействовано более 20 творческих коллективов. В программе спектакль «Ниоткуда с любовью...» при участии звёзд отечественного кинематографа Ирины Пеговой, Алексея Кравченко и Сергея Шнырёва, «Министерство Картонии», московский оркестр «Пакава Ить», всероссийский проект «Школьная классика», уличный театр «Огненные люди», «Великанцы» и другие.

Ранее сообщалось, что организаторы составили карту размещения площадок Дней пушкинской поэзии и русской культуры. Во время празднования в «Михайловском» будут доступны два варианта парковки.

Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Все новости о предстоящем празднике читайте в нашем специальном сюжете.