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Почему на Северо-Западе не прекращаются дожди, рассказали синоптики

Почему на Северо-Западе не прекращаются дожди, рассказали специалисты метеоцентра «Фобос».

Фото: ПАИ

На Северо-Западе смещаются поля фронтальной облачности атлантического циклона, поэтому не обходится без дождей, местами не исключены и грозы. Облака мешают солнцу прогревать воздух, так что днём столбики термометров не поднимутся выше +18…+23 градусов, отметили в «Фобосе».

Напомним, что сегодня, 8 июня, в Псковской области прогнозируются кратковременные дожди, днём местами грозы.

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Почему на Северо-Западе не прекращаются дожди, рассказали синоптики

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