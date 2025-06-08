Почему на Северо-Западе не прекращаются дожди, рассказали синоптики
Почему на Северо-Западе не прекращаются дожди, рассказали специалисты метеоцентра «Фобос».
На Северо-Западе смещаются поля фронтальной облачности атлантического циклона, поэтому не обходится без дождей, местами не исключены и грозы. Облака мешают солнцу прогревать воздух, так что днём столбики термометров не поднимутся выше +18…+23 градусов, отметили в «Фобосе».
Напомним, что сегодня, 8 июня, в Псковской области прогнозируются кратковременные дожди, днём местами грозы.
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