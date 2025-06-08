Почему на Северо-Западе не прекращаются дожди, рассказали синоптики

11:09, 08 июня 2025, ПАИ

Почему на Северо-Западе не прекращаются дожди, рассказали специалисты метеоцентра «Фобос».

На Северо-Западе смещаются поля фронтальной облачности атлантического циклона, поэтому не обходится без дождей, местами не исключены и грозы. Облака мешают солнцу прогревать воздух, так что днём столбики термометров не поднимутся выше +18…+23 градусов, отметили в «Фобосе».

Напомним, что сегодня, 8 июня, в Псковской области прогнозируются кратковременные дожди, днём местами грозы.