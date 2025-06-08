Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём социального работника

14:57, 08 июня 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов социальной сферы. Поздравление он разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Поздравляю с профессиональным праздником работников и ветеранов социальной сферы – всех, кто каждый день несёт людям добро, заботу и поддержку!» – написал губернатор.

Михаил Ведерников отметил, что порядка четырёх тысяч специалистов помогают более чем 230 тысячам жителей региона. Он подчеркнул, что их миссия заключается в том, чтобы делать социальную помощь адресной и быть рядом с ветеранами, инвалидами, семьями с детьми и теми, кто особенно нуждается в участии и защите.

«Спасибо за труд, за доброту и готовность помогать. Желаю вам крепкого здоровья, душевного тепла, семейного благополучия и успехов! С праздником, друзья!» – заключил глава региона.