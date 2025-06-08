Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём социального работника

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов социальной сферы. Поздравление он разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Поздравляю с профессиональным праздником работников и ветеранов социальной сферы – всех, кто каждый день несёт людям добро, заботу и поддержку!» – написал губернатор.

Михаил Ведерников отметил, что порядка четырёх тысяч специалистов помогают более чем 230 тысячам жителей региона. Он подчеркнул, что их миссия заключается в том, чтобы делать социальную помощь адресной и быть рядом с ветеранами, инвалидами, семьями с детьми и теми, кто особенно нуждается в участии и защите.

«Спасибо за труд, за доброту и готовность помогать. Желаю вам крепкого здоровья, душевного тепла, семейного благополучия и успехов! С праздником, друзья!» – заключил глава региона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












08 июня 2025

Ольга Евстигнеева поздравила сотрудников социальной сферы с профессиональным праздником
08 июня 2025

Псковские представители стали участниками форума Комитета семей воинов Отечества в Архангельске
08 июня 2025

Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём социального работника
08 июня 2025

Борис Елкин поздравил православных псковичей с праздником Святой Троицы
08 июня 2025

С профессиональным праздником работников соцсферы поздравила сенатор Наталья Мельникова
08 июня 2025

Рад, что Псковская область объединяет, сближает переехавших в Россию людей – Михаил Ведерников
08 июня 2025

До +21 градуса и дожди прогнозируют в Псковской области 9 июня
08 июня 2025

Михаил Ведерников поздравил православных христиан с праздником Святой Троицы

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...