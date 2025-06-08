Ольга Евстигнеева поздравила сотрудников социальной сферы с профессиональным праздником

17:48, 08 июня 2025, ПАИ

Председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева поздравила коллег с профессиональным праздником, сообщили ПАИ в комитете.

«Дорогие коллеги, от всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём социального работника. Это праздник тех, кто посвятил себя очень нелёгкому, но нужному и благородному делу – помощи людям, нуждающимся во внимании и поддержке», – подчеркнула она.

Ольга Евстигнеева отметила, что в сфере социальной защиты работать непросто и что умение понять каждого, терпеливо выслушать и помочь обращающимся является незаменимым качеством социального работника.

«Пусть искренняя благодарность и уважение всегда будут заслуженной наградой за ваш самоотверженный труд. Желаю вам счастья, семейного благополучия, крепкого здоровья и неиссякаемой энергии. С праздником!» – заключила председатель комитета.