В Себежском районе завершились съёмки документального фильма «Цитадель»

10:14, 09 июня 2025, ПАИ

В Себежском районе завершились съёмки документального фильма «Цитадель» о судьбе казахстанца, героя-защитника Брестской крепости Касыма Жерменова, сообщает газета «Призыв».



Фото: Владимир Бумаков



Фото: Владимир Бумаков



Фото: Владимир Бумаков



Фото: Владимир Бумаков



Фото: Владимир Бумаков



Фото: Владимир Бумаков



Фото: Владимир Бумаков



Фото: Владимир Бумаков



Фото: Владимир Бумаков

















«Три дня мы жили и работали в условиях постоянных ливней, ходили по бескрайне залитым водой тропам, спали в сырых палатках и ходили в мокрой одежде. Было трудно, но у нас была задача - показать Себежский укрепрайон как цитадель воинского долга, отчаянной храбрости и самоотверженного героизма его защитников», - рассказал командир поискового отряда «Забытый батальон» Владимир Бумаков.

Отряд обеспечивал съёмочный процесс исторической фактурой и консультировал по поводу событий 1941 года, происходивших в Себежском укрепрайоне при его обороне.

Про Брестскую крепость знают в России и за её пределами, но были и другие цитадели. «Себежский укрепрайон - такая же цитадель, и его защитники такие же герои, как и в Бресте. Только о них мало кто знает, - отметил Владимир Бумаков. - Мы хотим рассказать в этой истории и про них».

В съёмках в Себежском укрепрайоне участвовал внук казахстанца Касыма Жерменова - Денис Жерменов и его сын Тимур.

«С большим удовольствием я подарил им свою книгу «Горячий бетон Себежского укрепрайона»; такие же книги я вручил всем ребятам из съемочной группы. Я горд, что история Себежского края вновь прошла через объективы профессиональных кинодокументалистов, которые обязательно расскажут её в нашей стране и в Казахстане. Благодарю моего давнего и близкого друга, автора фильма «Цитадель» Алексея Никулина за обращение к истории нашего края», - добавил Владимир Бумаков.