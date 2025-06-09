Великолукский боец ММА провёл мастер-класс в Великом Новгороде

10:55, 09 июня 2025, ПАИ

Профессиональный боец смешанных единоборств (ММА) из Великих Лук Руслан Шамилов провёл мастер-класс в Великом Новгороде. Об этом ПАИ сообщили в клубе единоборств «Отечество».



Фото: клуб «Отечество»



Фото: клуб «Отечество»



Фото: клуб «Отечество»



Фото: клуб «Отечество»



Фото: клуб «Отечество»



Фото: клуб «Отечество»



Фото: клуб «Отечество»



Фото: клуб «Отечество»



Фото: клуб «Отечество»

















Шамилов поделился с юными спортсменами своим опытом и продемонстрировал технику выполнения удушающего приёма. «Ребята не только наблюдали за показом, но и активно практиковали приёмы, получая ценные советы от мастера. Этот мастер-класс стал отличной возможностью для всех желающих улучшить свои навыки и углубить знания о тактике и стратегии в ММА», – отметили в клубе «Отечество».

Напомним, Шамилова включили в десятку лучших бойцов в среднем весе лиги Absolute Championship Akhmat. Его рейтинг вырос после последней победы над Гаджимурадом Хирамагомедовым.

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