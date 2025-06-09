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Происшествия

В Стругах Красных участник отряда «Дружина» помог мужчинам, повредившим руки циркулярной пилой

Обращение в экстренных случаях к нашим дружинникам становится всё более распространённой практикой в муниципалитетах. Очередной такой случай произошёл утром 8 июня в Стругах Красных. Об этом в своём телеграм-канале рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото из телеграм-канала Михаила Ведерникова

Во время работы на пилораме двое мужчин повредили циркулярной пилой пальцы рук. Зная о том, что члены отряда «Дружина» обладают знаниями и навыками оказания первой помощи, один из пострадавших связался с соседом-дружинником – Владимиром Игнатьевым.

Фото из телеграм-канала Михаила Ведерникова

Прибывший на место дежурный Стругокрасненского отряда наложил жгут, перебинтовал раны и на своём автомобиле доставил мужчин в приёмное отделение больницы.

«Благодарю Владимира Игнатьева за отзывчивость и оперативность. Доверие к нашим дружинникам растёт, жители области видят реальные дела, получают помощь. Это настоящая мужская работа», - подчеркнул губернатор.

Напомним, отряд «Дружина» в Псковской области создан по распоряжению губернатора. Добровольцы оказывают помощь в решении задач обороны, государственной и общественной безопасности, борьбы с преступностью, пожарной безопасности, защиты населения и территории региона от чрезвычайных ситуаций. «Дружина» неоднократно оказывала помощь жителям региона в сложных ситуациях, предотвращая правонарушения и задерживая преступников.

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