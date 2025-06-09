Пскович выступил на первом этапе Кубка России по мотоджимхане

14:13, 09 июня 2025, ПАИ

Пскович Николай Степанов принял участие в первом этапе Кубка России по мотоджимхане, который прошёл на автодроме «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в группе «МотоПсков» в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях участвовали мотоциклисты из Санкт-Петербурга, Череповца, Мытищ, Вологды, Челябинска, Москвы, Смоленска, Пскова, Уфы, Бора, Липецка, Колпино, Тулы, Бежецка, Минска, Торжка, Красногорска, Сочи, Пушкина и Химок.

Степанов боролся за победу в классе любителей. Он занял шестое место, показав во второй попытке время на финише 2 минуты и 11 секунд.

Мотоджимхана – это спортивное соревнование, в котором участники на мотоциклах соревнуются в скоростном маневрировании на асфальтовой площадке среди искусственных препятствий, таких как конусы.