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Спорт

Пскович выступил на первом этапе Кубка России по мотоджимхане

Пскович Николай Степанов принял участие в первом этапе Кубка России по мотоджимхане, который прошёл на автодроме «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в группе «МотоПсков» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа «МотоПсков» в соцсети «ВКонтакте»

В соревнованиях участвовали мотоциклисты из Санкт-Петербурга, Череповца, Мытищ, Вологды, Челябинска, Москвы, Смоленска, Пскова, Уфы, Бора, Липецка, Колпино, Тулы, Бежецка, Минска, Торжка, Красногорска, Сочи, Пушкина и Химок.

Степанов боролся за победу в классе любителей. Он занял шестое место, показав во второй попытке время на финише 2 минуты и 11 секунд.

Мотоджимхана – это спортивное соревнование, в котором участники на мотоциклах соревнуются в скоростном маневрировании на асфальтовой площадке среди искусственных препятствий, таких как конусы.

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