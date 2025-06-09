Грибники заметили первые лисички в себежском лесу
В лесах Себежского района появились лисички, сообщает газета «Призыв».
Ранее лисички уже находили порховские грибники.
Однако в этом году любители сбора грибов в Псковской области жалуются на обилие червивых экземпляров. Правда, лисичек это не касается. Они червивыми не бывают.
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