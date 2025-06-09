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Общество

Грибники заметили первые лисички в себежском лесу

В лесах Себежского района появились лисички, сообщает газета «Призыв».

Фото: Максим Щеглов

Ранее лисички уже находили порховские грибники.

Однако в этом году любители сбора грибов в Псковской области жалуются на обилие червивых экземпляров. Правда, лисичек это не касается. Они червивыми не бывают.

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