Первые лисички собирают грибники в Порхове

19:50, 08 июня 2025, ПАИ

Первые лисички собирают грибники в Порхове. Своей находкой в соцсети «ВКонтакте» поделился Сергей Цуркан.

«Лесные дороги в бору усыпаны лисичками. Буквально 2-3 дня и можно будет собирать вкуснейшие, ароматные грибы, которые никогда не бывают червивыми», - прокомментировал свои фотографии порхович.



Фото: Сергей Цуркан



Фото: Сергей Цуркан



Фото: Сергей Цуркан



Фото: Сергей Цуркан







Ранее сообщалось, что любители сбора грибов в Псковской области жалуются на обилие червивых экземпляров.