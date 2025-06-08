Первые лисички собирают грибники в Порхове
Первые лисички собирают грибники в Порхове. Своей находкой в соцсети «ВКонтакте» поделился Сергей Цуркан.
«Лесные дороги в бору усыпаны лисичками. Буквально 2-3 дня и можно будет собирать вкуснейшие, ароматные грибы, которые никогда не бывают червивыми», - прокомментировал свои фотографии порхович.
Ранее сообщалось, что любители сбора грибов в Псковской области жалуются на обилие червивых экземпляров.
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