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Общество

Любители тихой охоты жалуются на обилие червивых грибов в псковских лесах

Грибники в соцсетях делятся фотографиями своих находок в лесах Псковской области. Снимки они размещают в группе «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Елена Кадрова

«Гдовка. Грибочков есть немножко, но все червивые», – отмечает псковичка Елена Кадрова.

В комментариях другие любители тихой охоты также отмечают, что грибы есть, но червивые.

Фото: Дмитрий Калашников

«Отвёз дочку в Волышово, к её любимым лошадкам, сам прогулялся по ближнему незнакомому лесочку. Боровиков и горькушек не нашёл. Опята и маслята червивые, комаров немного», – написал подписчик сообщества Дмитрий Калашников.

Фото: Людмила Иванова

А в Новоржевском районе появились горькушки. «Неожиданно и много, растут, как и осенью, полянками», – поделилась любительница тихой охоты Людмила Иванова.

Фото здесь и далее: Юлия Алексеева-Романова

В Печорском районе грибники уже заметили лисички, написала участница сообщества Юлия Алексеева-Романова.

«Через пару недель можно будет собирать, боровики есть, нашла штук 30 с небольшим, но качество оставляет желать лучшего», – написала она.

Фото: Елена Ершова (Смирнова)

А ещё в лесу зацвела брусника, сообщила одна из участниц группы Елена Ершова (Смирнова).

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Любители тихой охоты жалуются на обилие червивых грибов в псковских лесах

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