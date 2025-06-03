Любители тихой охоты жалуются на обилие червивых грибов в псковских лесах

15:24, 03 июня 2025, ПАИ

Грибники в соцсетях делятся фотографиями своих находок в лесах Псковской области. Снимки они размещают в группе «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».

«Гдовка. Грибочков есть немножко, но все червивые», – отмечает псковичка Елена Кадрова.

В комментариях другие любители тихой охоты также отмечают, что грибы есть, но червивые.

«Отвёз дочку в Волышово, к её любимым лошадкам, сам прогулялся по ближнему незнакомому лесочку. Боровиков и горькушек не нашёл. Опята и маслята червивые, комаров немного», – написал подписчик сообщества Дмитрий Калашников.

А в Новоржевском районе появились горькушки. «Неожиданно и много, растут, как и осенью, полянками», – поделилась любительница тихой охоты Людмила Иванова.

В Печорском районе грибники уже заметили лисички, написала участница сообщества Юлия Алексеева-Романова.

«Через пару недель можно будет собирать, боровики есть, нашла штук 30 с небольшим, но качество оставляет желать лучшего», – написала она.

А ещё в лесу зацвела брусника, сообщила одна из участниц группы Елена Ершова (Смирнова).