Работы по благоустройству сквера у гостиницы «Рижская» активно ведутся в Пскове
Работы по благоустройству сквера у гостиницы «Рижская» активно ведутся в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.
Часть территории огородили ленточным забором, а с пешеходных дорожек сняли старый слой асфальта. Специалисты делают разметку для будущих тропинок: важной частью проекта станет создание новых дорожек, а также обустройство существующих «народных троп», которые жители уже давно проложили сами.
Одним из ключевых элементов благоустройства станет игровой комплекс на детской площадке. Кроме того, в сквере обустроят мемориальную зону и пространство для спокойного отдыха, отремонтируют фонтан.
Сквер у гостиницы «Рижская» в Пскове получит новый облик благодаря победе территории в голосовании за объекты благоустройства в 2023 году. С этого года всероссийское голосование стало частью нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Ранее он рассказал, что придумать новое название для сквера у гостиницы «Рижская» предложат псковичам.
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