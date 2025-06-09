В Опочецком округе освятили часовню, восстановленную после пожара
На Духовой горе в Опочецком округе освятили часовню, восстановленную после пожара. Священнослужители прочитали акафист Святому Духу и совершили молебен с последующим водосвятием, пишет районная газета «Красный маяк».
Напомним, что в прошлом году 30 апреля часовня полностью сгорела.
Благодаря усилиям отца Иоанна, отца Геннадия, а также помощи прихожан, предпринимателей, студентов индустриально-педагогического колледжа и неравнодушных жителей часовню на Духовой горе удалось восстановить.
На торжественном событии присутствовали депутат областного Собрания Игорь Дитрих и глава Опочецкого округа Юрий Ильин.
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