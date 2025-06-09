В Опочецком округе освятили часовню, восстановленную после пожара

22:59, 09 июня 2025, ПАИ

На Духовой горе в Опочецком округе освятили часовню, восстановленную после пожара. Священнослужители прочитали акафист Святому Духу и совершили молебен с последующим водосвятием, пишет районная газета «Красный маяк».

Напомним, что в прошлом году 30 апреля часовня полностью сгорела.

Благодаря усилиям отца Иоанна, отца Геннадия, а также помощи прихожан, предпринимателей, студентов индустриально-педагогического колледжа и неравнодушных жителей часовню на Духовой горе удалось восстановить.

На торжественном событии присутствовали депутат областного Собрания Игорь Дитрих и глава Опочецкого округа Юрий Ильин.