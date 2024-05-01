Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

В Опочецком муниципальном округе сгорела часовня на Духовой горе

Часовня сгорела на Духовой горе в деревне Кирово в Опочецком районе. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Опочецкого муниципального округа.

Фото: Telegram-канал Юрия Ильина

«Друзья, вчера вечером произошло возгорание часовни на Духовой горе в Кирово. К сожалению, она сгорела полностью», – написал глава округа.

Он также встретился с настоятелем часовни отцом Иоанном и обсудил дальнейшие действия по восстановлению часовни. Обстоятельства пожара выясняются.

Духова гора известна как святое место ещё со времён правления Ивана Грозного. Существует поверье, согласно которому перед своей кончиной царь Иван Грозный приказал составить реестр святых мест Руси. В этом реестре была помечена Духова гора, которая в конце XVI века уже была известным святым местом, к которому совершали паломничества верующие.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












01 мая 2024

Легковой автомобиль столкнулся с фурой на трассе М9 в Великолукском районе
01 мая 2024

В Опочецком муниципальном округе сгорела часовня на Духовой горе
01 мая 2024

Автомобиль сбил девушку на улице Труда в Пскове
30 апреля 2024

Велосипедист пострадал в результате наезда автомобиля в Пскове
30 апреля 2024

Росгвардейцы изъяли 16 единиц оружия у жителей Псковской области
30 апреля 2024

Пожарные ликвидируют возгорание дома в Великолукском районе
30 апреля 2024

Полиция устанавливает личность женщины, скелетированный труп которой нашли в Пскове
29 апреля 2024

Житель Ленинградской области скончался во время рыбалки в Гдовском районе 

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...