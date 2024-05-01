В Опочецком муниципальном округе сгорела часовня на Духовой горе

13:02, 01 мая 2024, ПАИ

Часовня сгорела на Духовой горе в деревне Кирово в Опочецком районе. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Опочецкого муниципального округа.

«Друзья, вчера вечером произошло возгорание часовни на Духовой горе в Кирово. К сожалению, она сгорела полностью», – написал глава округа.

Он также встретился с настоятелем часовни отцом Иоанном и обсудил дальнейшие действия по восстановлению часовни. Обстоятельства пожара выясняются.

Духова гора известна как святое место ещё со времён правления Ивана Грозного. Существует поверье, согласно которому перед своей кончиной царь Иван Грозный приказал составить реестр святых мест Руси. В этом реестре была помечена Духова гора, которая в конце XVI века уже была известным святым местом, к которому совершали паломничества верующие.